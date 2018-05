Forse un colpo di sonno e auto sbatte contro guardrail tra Bitritto e Bari

BARI - Il rientro all'alba dopo una festa di compleanno si sta rilevando fatale per una intera famiglia vittima di un incidente stradale sulla SP 236 in direzione Bari, alle porte di Bitritto. Forse per un colpo di sonno del conducente, l'auto una una Fiat Punto è andata a sbattere violentemente contro il guardrail. L'uomo alla guida, un 38enne è gravissimo, in gravi condizioni anche gli altri tre occupanti anche se non in pericolo di vita.