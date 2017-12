Andria, palazzina a fuoco all'interno una famiglia

Momenti di paura questa mattina ad Andria. Un rogo appiccatosi per il cattivo funzionamento di una stufa a legna ha completamente reso inagibile una palazzina di due piani in via Antonio Pastore, nell'immediata periferia della città. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in salvo la famiglia che ci abitava e domare le fiamme.

L'incendio, partito da una sorta di sottano-deposito a piano terra della palazzina, si è poi propagato ai piani superiori, con fumo denso e nero che ha reso l'aria irrespirabile. La palazzina è stata sgombrata.