Strage di braccianti nel Foggiano Tir contro furgone: 4 morti

FOGGIA - Quattro braccianti sono morte ed altre 6 sono rimaste ferite nello scontro tra un furgone chiuso con a bordo otto extracomunitari che avevano finito di lavorare nei campi ed un tir carico di pomodori. Tra i feriti ci sarebbe anche il conducente del tir che, come mostrano le immagini, trasportava il carico di pomodori che si è rovesciato sull'asfalto.

L’impatto è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano. Le vittime, impegnate nella raccolta di pomodori, non sono state ancora identificate perchè - a quanto si è saputo - non avevano indosso documenti.

Pare che a bordo del furgone vi fossero complessivamente otto persone: quattro sono morte e le altre quattro, tutte in gravissime condizioni, sono state ricoverate negli Ospedali Riuniti di Foggia. Ferite lievi sarebbero state riportate dal conducente del tir che, a quanto sembra proveniva da Foggia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e sanitari del 118. Ecco una galleria di foto dal luogo dell'incidente. (Foto e video Vincenzo Maizzi)