Taranto, protestano i commercianti: spente le vetrine dei negozi per la crisi del comparto

TARANTO - Gli esercenti di Taranto aderenti a Confcommercio hanno spento questa sera, dalle 19 fino alla chiusura dell’attività, le insegne e le luci esterne dei negozi per richiamare l’attenzione sulla crisi del comparto. In particolare, sono tre le problematiche sollevate, oltre al caro-vita: parcheggi, tassazione locale e servizi a supporto delle strade del commercio. Il dialogo con il commissario prefettizio Vincenzo Cardellicchio finalizzato a ricercare soluzioni e attuare interventi concreti fino a questo momento non ha prodotto risultati. Confcommercio chiede percorsi condivisi da affidare ad appositi tavoli tecnici. Su un manifesto compare la scritta «Se spegniamo le nostre luci, si spegne Taranto». Alcuni commercianti hanno pubblicato su Facebook foto dei propri negozi con le insegne al buio.

(video Todaro)