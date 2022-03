Taranto si prepara alla 50esima Settimana della Fede: le parole di Mons. Santoro

È stata presentata oggi durante una conferenza stampa nell'Arcivescovado di Taranto la 50esima Settimana della Fede, appuntamento di richiamo per la comunità ecclesiale e civile. Un'occasione per tutti per vivere quanto indicato nel cammino sinodale: “Comunione, Partecipazione, Missione”. Cinque giorni all’insegna della fede che è stata introdotta, tra gli altri, dall’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro.

(video Todaro)