Taranto, a scuola una canzone rap per imparare le regole anti-contagio

Un rap per imparare e ripassare le regole anti contagio. È questa l’idea diventata realtà che ha permesso a docenti di musica e studenti dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Taranto di dar vita a quello che, tra gli alunni, sta diventando un vero e proprio tormentone musicale. «Condividiamo rap» è il titolo della canzone pensata dai docenti di musica della scuola secondaria di primo grado Francesca Papapicco, Angelo Losasso e Lunetta Franco per l’attività di accoglienza di inizio anno scolastico e che, passo dopo passo, è diventato il fil rouge del programma di musica fino a Natale. La realizzazione del rap e del suo videoclip ha visto coinvolti gli studenti presenti in aula e quelli che seguono le lezioni a distanza. «I ragazzi - spiega la Dirigente Scolastica dell’Istituto, Antonietta Iossa - hanno registrato gli audio del rap nelle ore in cui erano a casa. È stato un modo per rispondere con ritmo e divertimento alla pandemia. Vista la massiccia partecipazione degli studenti, i docenti hanno raccolto i video dei ragazzi che hanno inventato dei balletti sulle note del 'Condividiamo rap' e anche alcuni docenti di altre discipline si sono messi in gioco partecipando alla realizzazione del videoclip. Il risultato è stato un vero successo per tutti».