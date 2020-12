Taranto, rapinano un supermercato con un taglierino: in manette uno dei 2 banditi

TARANTO - In manette uno dei due autori della rapina messa a segno ieri sera ad un supermercato in via Umbria, a Taranto. Si tratta di Cristian Maffei, 39 anni pregiudicato. È caccia al complice. I due, col volto coperto e armati di taglierino, hanno fatto irruzione all’interno del supermercato, a quell’ora pieno di clienti, e si sono fatti consegnare l’incasso. Circa 700 euro. Sul posto la polizia ha visionato le immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Gli agenti hanno subito riconosciuto i due malviventi in quanto responsabili di altre rapine sempre ai danni di supermercati. Cristian Maffei è stato individuato ed arrestato. Aveva gli stessi indumenti indossati durante la rapina. Si trovava in via Mazzini vicino casa del suo complice. Nelle tasche del giubbotto aveva 375 euro, la metà del bottino.