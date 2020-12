Taranto, buon compleanno teatro Fusco: da Diodato a Cammariere gli auguri degli artisti

TARANTO - Trentacinque tra artisti, giornalisti, registi e scrittori hanno inviato video-messaggi di auguri per il secondo compleanno del teatro comunale Fusco di Taranto, restituito alla fruizione nel dicembre del 2018 dopo 14 anni di chiusura.

Il vice sindaco e assessore alla Cultura Fabiano Marti, a nome dell’amministrazione comunale, spiega di aver chiesto «a chi su quel palco si è esibito e a chi, tarantino di nascita, lo osserva da lontano, di celebrarlo come ogni buon figlio fa con il suo amato genitore. Non ci aspettavamo una risposta così sentita e affettuosa».

Tanti infatti hanno risposto, da Antonio Diodato, trionfatore all’ultimo festival di Sanremo e artista dell’anno, a Peppe Servillo, da Tosca, che tornerà a Taranto non appena si rialzerà il sipario, a Sergio Cammariere e Karima. E poi tarantini "fuori sede» come Michele Riondino, i giornalisti Luigi Monfredi di Rai1 e Massimo Mapelli di La7, gli scrittori Giancarlo de Cataldo e Flavia Piccinni, le cantanti Mietta e Mariella Nava o il regista Frankie Caradonna.

«Il nostro Fusco - commenta il sindaco Rinaldo Melucci - è uno scrigno di cultura, il simbolo della rinascita di Taranto. Oggi siamo emozionati e felici. In questa giornata voglio porgere gli auguri a tutte le persone che hanno contribuito ad arrivare a questo traguardo così importante che ha fatto sì che quello del Fusco diventasse un nome di rilievo nel panorama culturale regionale e nazionale».