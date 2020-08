Castellaneta, il «buongiorno» del Clorophilla è senza mascherine e distanziamento

TARANTO - Il «Buongiorno Clorophilla» senza distanziamento né mascherine: succede a Castellaneta Marina, nella nota discoteca che ha proseguito con il dj set fino all'alba. Migliaia di persone hanno preso parte all'evento ma sembra che le norme anti Covid non siano state rispettate. Come mostra il filmato si vedono giovani che al ritmo della dance hall ballano a ridosso del palco, gli uni attaccati agli altri. Di mascherine però non vi è traccia. Il video è stato registrato in diretta dalla Dj Debora De Luca e postato sui social: pioggia di commenti tra gli utenti che polemizzano sulla riapertura delle discoteche.