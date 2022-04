Stranger Things 4, i creatori: faremo prime rivelazioni

STRANGER THINGS 4 - Una stagione molto più estesa come arco narrativo, anche per un triplicarsi di ambientazioni, nella quale «abbiamo deciso di iniziare a dare risposte al pubblico sul molte cose, compreso il Sottosopra». E' l’elemento, spiegano Matt e Ross Duffer, creatori della serie, da cui è nata la quarta stagione di Stranger Things, il teen mystery/thriller/fantasy con tocchi di dramma, commedia e horror, ambientato (principalmente) negli Anni '80, in arrivo su Netflix dal 27 maggio 2022 con la prima parte e dal primo luglio con la seconda, per un totale di nove episodi. Un ritorno attesissimo dai fan della serie per uno dei maggiori successi della piattaforma, che ha reso popolarissimi i giovani interpreti, a cominciare da Millie Bobby Brown, classe 2004, volto della carismatica e misteriosa Undici, dotata di misteriosi poteri. Lei insieme a un gruppo di coraggiosi coetanei si ritrova, nella storia, a combattere le forze oscure del Sottosopra. Tra i protagonisti anche Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, in un cast che comprende, fra gli altri, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke e Matthew Modine.

«Con Ross scherzando chiamiamo questa stagione il nostro "Trono di spade" per quanto si espande il racconto» spiega Matt Duffer, protagonista insieme al fratello e a una delle interpreti, Winona Ryder, di uno dei panel negli incontri della serie Deadline Contenders. La trama riparte a sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. «Il gruppo per la prima volta si separa - aggiunge Matt Duffer - Joyce (Ryder) e la famiglia Byers si sono trasferiti in California. Abbiamo sempre voluto ricreare un’ambientazione che richiamasse dei sobborghi in stile Et e lo abbiamo fatto nel deserto. Hopper (David Harbour) invece è in Russia e naturalmente il resto del gruppo è ancora a Watkins. Abbiamo quindi queste tre linee narrative che si intersecano, pur avendo toni molto diversi».

I protagonisti di Stranger Things, ormai teenager e alle prese con le difficoltà del liceo e dell’adolescenza, si ritrovano di fronte una nuova e orribile minaccia (Ansa - Video Youtube).