Olivia de Havilland, addio a Melania Hamilton di Via col vento

E' morta all'età di 104 anni Olivia de Havilland nella sua casa di Parigi, la Melania Hamilton di «Via col vento». Sorella maggiore dell'attrice Joan Fontaine, è stata due volte vincitrice del Premio Oscar.

Olivia de Havilland ottenne il primo ruolo cinematografico di successo nella trasposizione dello shakespeariano «Sogno di una notte di mezza estate» di Max Reinhardt e William Dieterle. La celebrità mondiale giunse nel 1939 interpretando il personaggio di Melania Hamilton in «Via col vento» di Victor Fleming, co-protagonista assieme a Rossella O'Hara interpretata da Vivien Leigh.

Con i film «A ciascuno il suo destino» (1946) di Mitchell Leisen e «L'ereditiera» (1949) di William Wyler, Olivia de Havilland ha vinto i suoi due Premi Oscar come miglior attrice protagonista. Due Golden Globe con il film «L'ereditiera» e la serie tv «Anastasia - L'ultima dei Romanov». Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia 1949 come miglior interpretazione femminile per «La fossa dei serpenti».

Olivia de Havilland era nata a Tokyo. Era figlia di Lilian Augusta Ruse, che recitava con lo pseudonimo Lilian Fontaine e sorella di maggiore di Joan Fontaine, con la quale ebbe un rapporto difficile. Dotata di grande fascino ed eleganza, fu protagonista della scena di Hollywood negli anni quaranta. Dame Olivia viveva dal 1955 a Parigi, in un appartamento vicino al Bois de Boulogne.

Al contrario del personaggio della dolce (ma forte) Melania Hamilton, Olivia de Havilland è sempre stata una «tosta» e l'avanzare degli anni non le aveva tolto il gusto per le battaglie anche nelle aule dei tribunali. Solo due anni fa Olivia aveva portato davanti al giudice «Feud: Bette and Joan», un docudramma del canale FX, sostenendo che il suo personaggio era stato inserito nel copione senza permesso, travisando per di più i suoi rapporti con le protagoniste, Bette Davis e Joan Crawford, e con la sorella Joan Fontaine. L’attrice aveva perso la causa, arrivata l'anno scorso fino alla Corte Suprema.

Politicamente Olivia era di sinistra, intollerante però degli estremismi di qualsiasi colore politico: nemica dei comunisti di Hollywood ma anche chiamata a deporre in Congresso negli anni del Maccartismo.

Addio all'ultima delle grandi dive dell'epoca d’oro di Hollywood e ultima sopravvissuta del cast principale di «Via col Vento»: Olivia de Havilland è morta nel sonno nella sua casa parigina (video Youtube - Oscars).