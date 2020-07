Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, a nudo su Instagram VIDEO

La fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, si mette a nudo e senza filtri su Instagram: mostra cellulite e smagliature, senza paura dei giudizi.

Oriana Sabatini, dall'estate del 2018 fidanzata con il calciatore Paulo Dybala, postando il video su Instagram scrive: «Ieri mi sono abbuffata e oggi sarebbe inimmaginabile caricare qualcosa sui social network, e tanto meno mostrare qualsiasi parte del mio corpo. Non so se sia stato uno di quegli account motivazionali a ispirarmi, ma molto tempo fa volevo caricare qualcosa del genere. Dopo dieci anni vissuti con disturbi alimentari, passando dall'anoressia al disturbo da alimentazione incontrollata, oggi carico questo video. Faccio sempre foto o mi registro quando mi alleno 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e muoio di fame, e oggi volevo togliermi quel peso. Non sono qui per darti alcuna lezione, né ovviamente per diventare un guru dell'amor proprio, perché sono io quella che continua ad imparare, ma se questo può aiutarti, va benissimo. Questo è quello che mi sarebbe piaciuto vedere quando ero un'adolescente ed è quello che dovevo fare ora perché sento che in qualche modo questo può aiutarmi a vivere meglio. So di avere i glutei piccoli e non sono sodi, ho le smagliature, chiaramente un po' di cellulite ed è OK. A questo punto oso mostrarmi così perché non c'è niente che possano dirmi che sia peggio di tutto ciò che mi sono già detta nella mia testa.Ad ogni modo, adoro come sono uscita nel video e penso che sia un passo piuttosto grande» (video Instagram - @orianasabatini).