Lady Gaga e Ariana Grande: Rain On Me VIDEO

Lady Gaga e Ariana Grande con il loro brano «Rain On Me» sono già in testa alla classifiche musicali. Grande successo per il video ufficiale con milioni di visualizzazioni.

«Rain On Me» di Lady Gaga e Arianna Grande è il secondo singolo estratto da «Chromatica», l'album che uscirà venerdì 29 maggio 2020 (video Youtube - Lady Gaga).