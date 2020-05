Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re, prima serata Canale 5

Lunedì 11 maggio 2020 alle ore 21.20 in prima serata su Canale 5 il film di genere fantastico «Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re».

«Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re» è un film di genere avventura, fantasy, azione del 2003, diretto da Peter Jackson, con Elijah Wood e Billy Boyd. Durata 201 minuti. Tratto dall'omonima terza e ultima parte del romanzo di J. R. R. Tolkien Il Signore degli Anelli. Il film si è aggiudicato 11 premi Oscar, diventando il film più premiato di sempre insieme a Ben-Hur e Titanic.

Ne «Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re» Sauron ha deciso di sferrare l'attacco decisivo all'umanita' nella capitale di Gondor, a Minas Tirith dove Gandalf (Ian McKellen) sta cercando in tutti i modi di spingere l'ormai smembrato esercito di Gondor ad una reazione. Nel frattempo Theoden si allea ai guerrieri di Rohan per combattere al loro fianco. Per quanto coraggioso, fedele e pieno di immensa lealta', l'esercito allestito dagli umani non puo' tenere testa alle innumerevoli armate nemiche che arrivano da tutto il regno. Ma questo e' un sacrificio che va compiuto per tenere distratto Sauron e concedere a Frodo la possibilita' di arrivare a distruggere l'anello.