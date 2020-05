Covid-19, Amici - Italia's got Talent: Giacomo Garavini distrugge Coronavirus

CORONAVIRUS - Il ballerino forlivese Giacomo Garavini, volto noto per aver partecipato ai talent show «Amici» e «Italia's got Talent», annuncia di aver distrutto la bestia, riferendosi al Covid-19.

Il lungo calvario con il Coronavirus di Giacomo Garavini, ex di «Amici» e «Italia's got Talent», è iniziato il 22 marzo 2020, con febbre alta, perdita del gusto, mal di testa e dolori muscolari. Ma su Facebook annuncia: «Finalmente dopo 48 giorni.. L ho distrutta la bestia. Ed è bellissimo dire. SONO GUARITO. STO BENE. Oggi penso di essere stato molto fortunato in questo periodo nonostante tutto, perchè ci sono persone che hanno sofferto e tutt'ora soffrono piu di me, o peggio non ce l'hanno fatta. Ci sono stati momenti davvero difficili ma ciò che continuavo a ripetermi era: ANDRA' TUTTO BENE. Una frase che potrebbe esser banale ma sulla quale dovevo farmi forza psicologicamente e fisicamente. Vorrei dimenticare in fretta questa storia, vedermi di nuovo in forma e non cosi acciaccato. Ma non me ne vergogno. Perché so che migliorerà solo da adesso in poi. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino in questo duro momento, ognuno a suo modo è stato importante e ricordando che se anche la situazione sta migliorando la NOSTRA battaglia contro il Covid19 è ancora in atto. Ma prima o poi SARA' FINITA» (foto e video Facebook - @giacomo.garavini1).