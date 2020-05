Pelé, film su Canale 5 basato su storia vera leggenda del calcio

Pelé, film basato sull'incredibile storia vera del leggendario giocatore di calcio in onda su Canale 5, giovedì 7 maggio 2020 alle ore 21.20.

Pelé, il film biografico che racconta l’incredibile storia vera del leggendario giocatore di calcio che da semplice ragazzo di strada raggiunse la gloria, appena diciassettenne, trascinando la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958 e diventando poi il più grande calciatore di tutti i tempi vincendo altre due Coppe del Mondo.

Nato in povertà, affrontando un’infanzia difficile, Pelé ha usato il suo stile di gioco poco ortodosso e il suo spirito indomabile per superare ogni tipo di ostacolo e raggiungere la grandezza che ha ispirato un intero Paese, cambiandolo per sempre.

Regia di Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist. Cast: Kevin De Paulha, Leonardo Lima Carvalho, Seu Jorge, Marianna Nunes, Diego Boneta, Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro, Colm Meaney, Milton GonÇalves, Rafael Enrique, Marcus Vinicius, Julio Levy, Thelmo Fernandes, Felipe Simas, Charles Myara, Jerome Franz. Durata: 1h 45m (video Youtube - M2 Pictures).