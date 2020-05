Il Caso Collini, film in prima tv su Rai 3

Giovedì 7 maggio 2020 alle ore 21.10 in prima tv su Rai 3 verrà trasmesso il film drammatico «Il Caso Collini» (Der Fall Collini) con Franco Nero.

Il Caso Collini (Der Fall Collini) - 2001, Fabrizio Collini, operaio italiano in pensione e residente da 35 anni in Germania, uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l'anziano Hans Meyer, un ricco industriale noto in tutto il Paese, un omicidio apparentemente inspiegabile. Il caso è affidato all'avvocato d'ufficio Caspar Leinen, al suo primo processo importante. Caspar accetta di difendere Collini anche se conosceva bene la vittima. Hans Meyer infatti era stato una specie di padre per lui, lo aveva aiutato negli studi e gli aveva addirittura regalato una macchina. Regia di Marco Kreuzpaintner, attori Elyas M Barek, Alexandra Maria Lara, Franco Nero, Heiner Lauterbach (video Youtube - Constantin Film).