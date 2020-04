Il sexy caffè di Martina Stella

Il risveglio della bella attrice Martina Stella è un buongiorno sensuale grazie a un sexy caffè sulle note della canzone «C'est la Vie» di Zoè. Sveglia alle ore 8.27, come mostra il video postato sui social, e fan in delirio per la sua mise con pantaloncino corto e top che scopre la pancia (@therealmartinastella).