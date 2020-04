Elisabetta Gregoraci ballo sexy in minigonna

Elisabetta Gregoraci, ex di Flavio Briatore, scatenata in un ballo sexy in minigonna davanti allo specchio della camera da letto.

Sulle noti «Ostia Lido» di J-Ax, cantata durante Battiti Live della scorsa estate, Elisabetta Gregoraci invita tutti a ballare e giura che non beve ed è anche astemia.

Elisabetta Gregoraci, showgirl e conduttrice televisiva, nell'estate 2006 inizia la sua relazione con l'imprenditore Flavio Briatore. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce il figlio Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 firmano la separazione consensuale mettendo fine al matrimonio (video Instagram - @elisabettagregoracireal).