Pechino Express, Ema Kovac sexy stretching con Purple Rain

Ema Kovac, finalista di «Pechino Express 2020», è super sexy nel video tutorial Instagram in cui mostra il suo stretching sulle note del celebre brano «Purple Rain»: «Stretching Tutorial - Non avete voglia di allenarvi? Ho fatto questo tutorial di stretching perché è un ottima alternativa per riscaldare i muscoli e augumentare la vostra flessibilità. Bastano 10-15min ogni giorno, seguitelo e taggatemi se decidete di condividerlo anche voi» (video Instagram - @kovac_ema).