Úrsula Corberó Tokyo, La Casa di Carta, e il post quarantena

La bellissima e sensuale attrice Úrsula Corberó, protagonista sexy della serie di successo Netflix «La Casa di Carta» conosciuta con il nome Tokyo, il 18 marzo 2020 ha postato un video durante la sua quarantena forzata per l'emergenza Coronavirus: «Ottavo giorno di quarantena. Non dimenticare di pulire bene la casa (Octavo día de cuarentena. No olvidéis limpiar bien la casita)» (video Instagram - @ursulolita).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó (@ursulolita) in data: 29 Mar 2020 alle ore 10:39 PDT

Úrsula Corberó, nata a Sant Pere de Vilamajor l'11 agosto 1989, è l'attrice spagnola che ha raggiunto la fama internazionale nel 2017 grazie all'interpretazione di Tokyo nella serie televisiva «La casa di Carta» prodotta da Netflix.