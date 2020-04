Emma Marrone sexy balletto scatenato

Emma Marrone vuol trasmettera positività e ironia in questo momento di emergenza Coronavirus. E lo fa incantando con il suo balletto super sexy e scatenato nel video Tik Tok postato anche su Instagram: «E quando vi sentite giù fatevi un balletto», scrive la bravissima cantante.

L’intento di Emma Marrone di mandare un messaggio positivo e di forza è riuscito benissimo. In questo momento difficile ha proposto un modo alternativo per scacciare via la tristezza e la malinconia (video Tik Tok da Instagram - @real_brown).