Enrico Nigiotti, da Saremo 2020 a Verissimo

Enrico Nigiotti ospite alla trasmissione «Verissimo» di Silvia Toffanin, dopo Saremo 2020, parla del rapporto con suo nonno e di come gli ha insegnato che la semplicità è la ricchezza e di essere fiero delle proprie radici. Parlando sempre del nonno, il cantante ha raccontato com'è nata la canzone «Nonno Hollywood»: «Proprio quando è andato via è come se l’avessi scritta per un grande amico, mi manca».

Enrico Nigiotti rivela che un giorno gli piacerebbe diventare papà e che vorrebbe una bambina e chiamarla Andrea. Non nasconde di aver vissuto momenti di difficoltà sino a pensare di lasciare l’Italia e trasferirsi alle Canarie con la fidanzata e i cani, ma è successo che Ramazzotti e Pausini volevano delle canzoni e allora ha continuato a scrivere e nacque la canzone «L’amore è» che «mi ha salvato la vita».

Silvia Toffanin ricorda a Enrico Nigiotti della sua esperienza ad «Amici»: «Ricordo che eravamo in gara e io lo ero con la mia ragazza Elena D’Amario. I ballerini non avevano ancora ricevuto il contratto di ballo e mi sono sentito di fare così, anche se ci siamo lasciati dopo qualche mese. Persi il contratto discografico e andai a lavorare in campagna da mio nonno» (nel video la canzone «Baciami adesso» cantata a Sanremo 2020 da Enrico Nigiotti).