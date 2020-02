«Sexy sexy sexy... sexy girl», la performance di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno, icona sexy degli Anni '80, è tornata a brillare sul palco dell’Ariston nel corso della 70° edizione del Festival di Sanremo 2020.

Sabrina Salerno è tornata in qualità di co-conduttrice del Festival di Sanremo dopo avervi partecipato come concorrente in gara insieme a Jo Squillo nel 1991 con il brano «Siamo Donne».

Sabrina Salerno è nata a Genova 52 anni fa e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima.

L'esordio come cantante nel 1986 con il singolo «Sexy Girl» prodotto da Claudio Cecchetto che fu scelto come sigla del Festivalbar 1986.

Ed è proprio questo brano «Sexy Girl» che qui riproponiamo per i nostalgici degli Anni '80.

Sabrina Salerno ha partecipato a diversi varietà come «Grand Hotel» e «SandraRaimondo Show» e grazie anche alla prorompente bellezza, è diventata una vera e propria icona sexy degli anni Ottanta, etichetta che oggi, più che starle stretta, la «annoia»: «C’è stato tanto altro dopo: musica, televisione, cinema, mega show, tanta vita», ha spiegato di recente aVanity Fair.

Nella sua carriera anche svariati ruoli in teatro e partecipazioni televisive.