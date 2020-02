Sanremo, Gabbani presenta "Viceversa": «Sono tornato con i miei tempi, nessun confronto col passato»

Con la sua "Viceversa" ha conquistato il primo posto nella classifica parziale, basata sul voto della giuria demoscopica: è un Sanremo 2020 che parte tutto in discesa per Francesco Gabbani, in gara con un pezzo orecchiabile, il cui motivetto fischiettato entra immediatamente in testa, ma che nasconde un lato profondo e romantico che ha stupito positivamente pubblico e addetti ai lavori. Dopo la vittoria nel 2017 con "Occidentali's Karma", Francesco si è preso il suo tempo: «Ho partecipato al Festival proprio quando ho avuto tra le mani questo brano - ci ha raccontato nella videointervista - Non faccio paragoni con le altre esperienze sanremesi». Questa sera lo vedremo sul palco nella serata delle cover, con il brano "L'Italiano", di Toto Cutugno. Mentre la canzone con cui è in gara, con l'arrangiamento d'archi curato da Matthew Sheeran, fratello di Ed, sarà contenuta nell'omonimo album "Viceversa", che uscirà venerdì 14 febbraio per BMG sulle piattaforme digitali, in vinile e in due differenti formati CD: Standard Version (1/2 booklet Giallo) e una Deluxe Version (Extraformato fotografico).