Maratea, fiamme nell'ex stabilimento abbandonato Pamafi

MARATEA - Un incendio è scoppiato nell'ex stabilimento ormai abbandonato della Pamafi a Maratea, l'azienda si trova a Castrocucco. Sul posto i vigili del fuoco per capire l'origine delle fiamme. La struttura da tempo abbandonata è diventata con il passare degli anni una discarica abusiva con terreni avvelenati a ridosso del mare. Attualmente è in atto un contenzioso legale con un occupante abusivo di alcuni capannoni del complesso. Indagini in corso.