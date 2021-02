Autotreno perde carico sulla Basentana: traffico fermo

Un autotreno intorno alle 12.30 ha perso il carico di tondini d'acciaio che aveva appena caricato e stava trasportando lungo la SS407 Basentana, in Basilicata, al km.9.300, tra Brindisi di Montagna e Parco La Grancia, direzione Metaponto, alla volta di Brindisi, in Puglia. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, e una gru che sta provvedendo a rimuovere il materiale dall'asfalto. Lunghe code in direzione Metaponto (4 km), traffico fermo anche se si è liberata una carreggiata per far defluire le auto.

(video Tony Vece)