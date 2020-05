«L'inizio di una nuova era»: la movida a Potenza riparte sulle note di Jovanotti

Allo scoccare della mezzanotte hanno tirato fuori i tavolini: mascherine, distanziamento, tutto pronto, e finalmente appena è arrivato il 18 maggio i primi clienti di questo locale di Potenza si sono ritrovati per festeggiare 'L'inizio di una nuova era', come canta Jovanotti in questo brano. Un momento emozionante per una ripartenza responsabile, augurandoci si possa riprendere la vita di tutti i giorni nel segno dell'accortezza e sicurezza.

(video Tony Vece)