Ostuni, operazione «Gold Cars»: 9 arresti

OSTUNI - Avrebbero noleggiato veicoli di grossa cilindrata da varie società per poi non restituirle e condurre le vetture all’estero per venderle: di questo sono accusate le persone coinvolte nell’inchiesta della Procura di Brindisi che ha portato a 9 arresti, quattro in carcere e cinque ai domiciliari. Le accuse contestate a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e all’appropriazione indebita. Tutti gli indagati sono di Ostuni.