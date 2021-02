Luciana Littizzetto è la "gran cornuta del 2021": il riconoscimento del Carnevale di Putignano

BARI - Luciana Littizzetto è la "Gran cornuta 2021" per il Carnevale di Putignano: la nomina è arrivata in diretta durante la trasmissione Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio. «Dedico queste corna a tutte le donne che sono cornute, sono state cornute e che magari non sanno di esserlo e lo dedico anche a Brooke di Beautiful»: così ha commentato la comica dopo essere stata proclamata in collegamento da Putignano con l'accademia delle Corna.

Il noto comico Uccio De Santis, Gran Cornuto del Carnevale di Putignano 2020, ha ceduto lo scomodo testimone alla simpatica comica e attrice. Il riconoscimento si assegna ogni anno a una personalità nota, durante il Giovedì grasso - il "Giovedì dei cornuti" - ma quest'anno, a causa della pandemia di Covid-19, l'evento ha dovuto ricalibrarsi. Il Carnevale di Putignano, il più antico d'Europa, ha rimandato l'edizione numero 627.

La Littizzetto come sempre ha scherzato su raccontando come questo riconoscimento sia arrivato a grande sorpresa dopo che Fabio Fazio domenica scorsa, 7 febbraio 2021, ha intervistato l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. ÍA me solitamente arrivano messaggi e telefonate di lamentele - dice Luciana Littizzetto - e invece il giorno dopo l’intervista ad Obama ho ricevuto una chiamata dal comune di Putignano».

Il titolo di 'Gran Cornuto', come spiega l'accademia delle Corna di Putignano, è davvero un onore riceverlo perchè contrariamente a quanto si possa pensare sulle corna e sul loro significato con accezione negativa, a Bari e nel resto della provincia, si indica 'cornuto' una persona scaltra, intelligente, in gamba. Quindi quella di 'Gran Cornuto' è un'ambitissima onoreficenza. Simpatico anche l'augurio dell'accademia delle corna rivolto a Luciana: «Auguri Luciana e ricorda vanno portate con dignità e fierezza».

Per chi se lo fosse perso, ecco il siparietto di ieri sera tra Luciana Littizzetto e gli accademici delle corna, durante il conferimento dell'ambitissima onorificenza.