La nuova hit estiva di UFO: ecco il rap barese di Mood

BARI - Sbarca su Youtube il nuovo singolo di UFO, il rapper barese di Japigia: ecco Mood realizzato in featuring con King Daddy, che in meno di 24 ore ha superato le 12mila visualizzazioni online. Piero Ufo, autore di diversi brani molto cliccati del genere rap anche in collaborazione con il Nano. Ora per l'estate agostana ha lanciato questa nuova hit tutta da ascoltare.