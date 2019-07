Renato Ciardo lancia #Tiengolasusta: amore estivo in salsa barese

BARI - "Wagnedd a te ie": inizia così il nuovo inedito estivo di Renato Ciardo. Si chiama #Tiengolasusta e nel titolo già si dice tutto. L'artista barese con ironia ritmata da sonorità latine, racconta (rigorosamente in dialetto barese) il tentativo di "abbordaggio" di una bella ragazza a Torre a Mare, in chiave tragicomica. Il videoclip interamente girato tra il porticciolo e il centro della città pugliese vede il povero protagonista, Renato Ciardo, provato dall’altalena sentimentale in cui viene coinvolto dall’oggetto del suo desiderio, interpretato dall’attrice Valentina Gadaleta. Da qui il titolo: #tiengolasusta (in italiano: "non ce la faccio più").

Il brano, che arriva dopo il successo di Ciaddì, è stato composto ed arrangiato da Renato Ciardo e scritto da Silvia De Sandi. Ad accompagnare Renato Ciardo (voce, percussioni, chitarre, cori): Savio Vurchio (voce e cori), Pasquale Maglione (chitarra), Tony Santoruvo (trombe), Pierpaolo “Cipo” Giandomenico (basso). Il montaggio video è stato realizzato invece da William Volpicella.