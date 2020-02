Kate Middleton chic gareggia con gli atleti

Kate Middleton chic per l'evento sportivo organizzato dall'associazione Sports Aid al Parco Olimpico di Londra.

La Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha gareggiato con gli atleti lasciandosi coinvolgere in attività sportive come l'allenamento in volata, accanto al para-atleta Emmanuel Oyinbo-Coker e alla campionessa olimpica Jessica Ennis-Hill, ad una lezione di Taekwondo.

Kate Middleton si è presentata con abbigliamento schic, maglioncino a coste verde, pantaloni larghi, blazer blu scuro e sneakers bianche con dettagli blu e verdi (video Instagram / @british_royals95).