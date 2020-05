Da Matera a Plovdiv sulla via della cultura: il docufilm per la Giornata dei lucani

MATERA - Paesaggi ancestrali non toccati dal progresso, volti autentici marcati da rughe che raccontano i segreti di una vita autentica, vera, vissuta con fatica e coraggio. E poi la musica, la cultura, il folklore, le tradizioni, i colori e i sapori genuini di due terre distanti ma almeno per un anno vicine e unite nel condividere programmi, idee e strategie per il futuro. È questa unione di intenti e di forze che racconta Matera-Plovdiv, la retta via della cultura, il docufilm girato tra le due Capitali europee della cultura del 2019, Matera e la cittadina bulgara Plovdiv che oggi, in occasione della Giornata mondiale dei lucani, sarà visibile in tutto il mondo sul canale youtube dedicato.

Uscito in sala a novembre del 2019 come produzione indipendente, il docufilm girato da uno staff emiliano diretto dalla regista Isabella Trovato, giornalista televisiva e produttorice del docufilm insieme con l’ associazione Tarantella Lucana Re, ha come protagonista il lucano Donato Vena che parte da Matera e raggiunge un amico a Plovdiv, in Bulgaria. Un viaggio di oltre 700 chilometri su una ipotetica retta via della cultura, dove in ogni tappa le comunità del luogo diventano protagoniste con le loro tradizioni, il cibo, la musica folcloristica, monumenti, arte e cultura ma anche con la passione e le emozioni vissute nel corso di un anno che ha visto per la prima volta le due città protagoniste della scena culturale europea con una programmazione di altissimo spessore articolata in mostre, concerti, spettacoli di danza e di teatro ed eventi di strada grazie alle performance di artisti di livello internazionale.

Tra i momenti che hanno colpito la regista, figura la catena umana composta da tutti coloro che si sono ritrovati nella città dei Sassi, dai turisti stranieri ai lucani residenti all’estero, tutti insieme davanti al sagrato della chiesa di Santa Maria di Idris, oggi l’emblema dell’unione dei popoli in un mondo duramente messo alla prova dalla pandemia di Covid 19. Il docufilm sarà visibile in 23 Stati del mondo grazie all’ adesione di 147 associazioni lucane sparse nel mondo. Ad oggi sono già pervenute numerose iscrizioni da ambasciate italiane e istituti di cultura italiani presenti in : Argentina, Australia, Cile, Canada, Niger, Brasile, Nuova Zelanda e Messico, Perù, Uruguay, Stati Uniti, e nazioni europee come la Germania, la Francia, la Spagna e Finlandia. Per visionare il docufilm scrivere a materaplovdiv2019@gmail.com.