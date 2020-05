Paura a Matera, fuga di gas ed esplosione in un appartamento: un ferito

MATERA - Un’esplosione, causata quasi sicuramente da una fuga di gas, ha danneggiato un appartamento nel quartiere Quadrifoglio di Matera: nell’abitazione vi era un uomo, che è rimasto ferito. Trasportato dal 118 nell’ospedale «Madonna delle Grazie» della città lucana, l’uomo non è in pericolo di vita. L’appartamento si trova in un edificio, di recente costruzione, a due piani. Il ferito è un uomo di 39 anni. Molta paura tra le persone: è stato fatto evacuare l'intero stabile.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, la Polizia locale i Carabinieri che stanno facendo verifiche per accertare le cause dell’esplosione.