Santa Cesarea Terme, la furia del mare inghiotte la scogliera

LECCE - A causa del maltempo e delle forti raffiche di vento in Puglia il mare si ingrossa e finisce con inghiottire tutto: le immagini fanno quasi paura. Siamo a Santa Cesarea Terme nel Salento. Ecco come per colpa della mareggiata finiscono sott'acqua per colpa della mareggiata uno stabilimento balneare e un ristorante. Il video ha fatto il giro del web.