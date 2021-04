Lecce, capretta precipita in un pozzo: salvata dai Vigili del Fuoco

Operazione dei vigili del fuoco ieri pomeriggio nella campagna fra Lecce e Frigole, dove è stato necessario l'intervento per salvare una capretta caduta in un pozzo profondo 26 metri. L'allarme è stato lanciato dal proprietario, e i Vigili del Fuoco del Reparto Speleo Alpino Fluviale del Comando di Lecce si sono calati fino a raggiungere l’estremità del pozzo. L’esemplare era caduto nella mattinata ma solo al rientro del gregge il proprietario si è accorto che ne mancava una. Dopo il salvataggio, l’animale, sano e salvo, è stato restituito al proprietario. Concluso il recupero, l’accesso al pozzo è stato messo in sicurezza.