«Via, porti malattie» a Lecce commessa aggredisce giovane colombiana spruzzandole addosso spray lavavetri

«Sei una prostituta, porti malattie»: è questo il senso dell'episodio a sfondo xenofobo avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 1 aprile, in una cartoleria a Lecce. Vittima del gesto una 26enne colombiana che da tempo vive però a Leverano, che si era recata nel negozio dove ha chiesto alla commessa di poter inviare dei soldi a casa, nel suo paese d'origine. La donna dietro il bancone si è però alterata, e dal momento che si era avvicinato un altro cliente, la dipendente ha cominciato a spruzzare in direzione della donna uno spray lavavetri.

«Allontanati, porti malattie». La malcapitata si è fatta visitare in ospedale per un forte bruciore agli occhi, e ha denunciato l'episodio.

ECCO COSA HA DICHIARATO LA TITOLARE DELLA CARTOLERIA PER GIUSTIFICARSI: «Ho sbagliato, ho perso la pazienza ma la signora nn si è comportata bene. Quando le ho detto che non potevo procedere con la transazione ha protestato, è rimasta nel mio negozio per oltre un’ora, insieme ad un’altra persona che la accompagnava, e a volte abbassava la mascherina. Io non sono razzista, non posso esserlo perché lavoro con gli stranieri ma ero esasperata»