CAMPANIA - Napoli, incendio in un supermercato VIDEO

CAMPANIA - Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, il video mostra l'intervento dei Vigili del fuoco a Napoli, nella zona Nord della città, per l'incendio in un supermercato. Le tre squadre intervenute hanno soccorso due persone rimaste intossicate dai fumi del rogo e, dopo aver spento le fiamme, hanno terminato alle ore 17 le operazioni di messa in sicurezza dei locali andati interessati dall'incendio (video vigilfuoco.tv).