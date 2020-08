SICILIA - Messina, nubifragio: inondazione e frana Panoramica VIDEO

SICILIA - Messina sotto un violento nubifragio che ha causato l'inondazione delle strade e la frana della collina sopra la strada Panoramica.

Il violento nubifragio che sta colpendo da stamani Messina registra strade, negozi e cantine allagate, smottamenti e torrenti esondati. La Protezione civile sta monitorando la situazione. L'amministrazione comunale ha inviato un alert alla popolazione raccomandando prudenza.

A causa della bomba d'acqua caduta su Messina è franata la collina sopra la strada Panoramica dello Stretto a Messina. Terra rocce e detriti sono caduti sulla strada che è interrotta. Un'automobile è stata investita dalla terra caduta colpita ma per non si registrano feriti. Forze dell’ordine vigili del fuoco e protezione civile stanno cercando di liberare la strada controllando che non vi siano vittime.