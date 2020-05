Sandro Petrone, addio allo storico giornalista del Tg2 VIDEO

E' morto, all'età di 66 anni, il giornalista del Tg2 Sandro Petrone. «Addio a Sandro Petrone - si legge sul sito del Tg2 - una vita trascorsa al Tg2 prima come inviato nei teatri di guerra internazionali poi capo della redazione esteri. Era anche musicista. Aveva dedicato un album alla sua malattia: Solo Fumo. Lo presentò a Sanremo nel 2018».

«Un professionista che amava la tv, amava la Rai, credeva nel Servizio Pubblico - ricorda l’Usigrai - Sandro Petrone è stato un volto, è stato una firma. Ed è stato anche un docente per decine di giovani professionisti alla Scuola di Giornalismo di Perugia, ai quali trasmetteva la passione e la competenza per la televisione come linguaggio. Non ha mai nascosto la sua malattia. Anzi, ha lottato con grinta e determinazione. Ha portato sempre con sè l’orgoglio delle sue origini napoletane, e l’amore per la musica coltivato sin dagli anni '70 insieme ai migliori interpreti e rappresentanti della musica partenopea.Alla sua famiglia, l’abbraccio delle giornaliste e dei giornalisti della Rai».

«La notizia della scomparsa di Sandro Petrone provoca in tutta la redazione del Tg2 un dolore infinito. E’ stato una colonna del nostro telegiornale per decenni, un esempio per tanti colleghi per la passione che metteva in ogni suo servizio, che fosse da una zona di guerra, o dalla scrivania della redazione poco importava». E’ quanto si legge in una nota del cdr del Tg2 che aggiunge: «Nel suo lavoro di inviato nelle situazioni più delicate Sandro ha raccontato tanto dolore e tanta sofferenza con un tratto di umanità unico. La stessa umanità che ha messo nel raccontare la propria sofferenza alle prese con un cancro con cui ha dovuto combattere per anni. Lo ha fatto con le parole e con le note, perchè accanto al giornalismo l’altra sua grande passione era la musica. E noi vogliamo salutarlo con il primo verso di una sua canzone: "Io che ho attraversato la morte so raccontare cosa è combattere..." Ciao, Sandro, ci mancherai tantissimo».

Nel video, come nacque il brano «Solo Fumo» che dà titolo alla raccolta di Sandro Petrone. «La giornata di registrazioni è già terminata quando decidiamo di provare Solo Fumo, nel tramonto di una Bari ancora tiepida a fine ottobre. Umore positivo subito palpabile nel nuovo studio di Massimo Stano, appena trasferito da Santeramo in Colle al capoluogo pugliese. Sistemati nelle diverse sale, in contatto visivo uno con l’altro, suoniamo in diretta. Tranne il sax di Ada Rovatti che arriverà più tardi da New York. Arrangiamento collettivo, in un’oretta di consultazioni e sfottò incrociati. Poi, si registra. Buona la seconda, come raccontano le immagini di Francesca Fiorito e Luca Pastore». (video Youtube - Ambasciatori in musica).