Giornata infermiere, Ascani: al lavoro per bonus. Messaggio Papa

ROMA - «Oggi è la Giornata Internazionale dell'Infermiere, dedicata anche ai 200 anni dalla nascita di Florence Nightingale, considerata la fondatrice dell'infermieristica moderna. Mai come quest’anno, mai come oggi, ci troviamo a celebrare questa data e questa ricorrenza con le immagini che arrivano dalle corsie, ben impresse nei nostri occhi e nella memoria collettiva di un Paese che sta tenacemente uscendo dall’emergenza. Nel Decreto Rilancio si sta lavorando per riconoscere un bonus a tutto il personale sanitario impegnato in prima linea contro il Covid e un incremento delle assunzioni. Ma un pensiero non può che andare anche ai 39 professionisti che hanno perso la vita e ai 12.000 contagiati. Grazie per tutto quello che avete fatto e state ancora facendo. Svolgete un ruolo fondamentale. Non lo dimenticheremo». Lo scrive la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani.

PAPA FRANCESCO SULLA GIORNATA INTERNAZIONALE INFERMIERE 2020 - «Voi infermieri e infermiere - e penso anche alle ostetriche - siete vicini alle persone nei momenti cruciali della loro esistenza, la nascita e la morte, la malattia e la guarigione, per aiutarle a superare le situazioni più traumatiche. A volte vi trovate accanto a loro mentre stanno morendo, donando conforto e sollievo negli ultimi istanti. Per questa vostra dedizione, voi siete tra i "santi della porta accanto"». Così Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Internazionale dell'Infermiere. «Grazie per questo vostro servizio all’umanità!», afferma.

«In tanti Paesi, la pandemia ha messo in luce anche molte carenze a livello di assistenza sanitaria. Per questo, mi rivolgo ai Responsabili delle Nazioni di tutto il mondo, affinché investano nella salute come bene comune primario, potenziando le strutture e impiegando più infermieri, così da garantire a tutti un adeguato servizio di cura, nel rispetto della dignità di ogni persona». Prosegue Papa Francesco nel Messaggio per l’odierna Giornata Internazionale dell’Infermiere.

«Alle ostetriche, in particolare, che assistono le donne in gravidanza e le aiutano a dare alla luce i loro bambini, dico: il vostro lavoro è tra i più nobili che esistano, dedicato com'è direttamente al servizio della vita e della maternità. Nella Bibbia - aggiunge il Pontefice -, i nomi di due eroiche levatrici, Sifra e Pua, sono immortalati all’inizio del Libro dell’Esodo (cfr 1,15-21). Anche oggi il Padre celeste vi guarda con gratitudine». Lo afferma Papa Francesco sempre nel suo Messaggio per l’odierna Giornata Internazionale dell’Infermiere (video Youtube - Vatican News).