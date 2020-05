Ottaviano, esplosione in fabbrica nel Napoletano VIDEO

Una persona è deceduta nell'esplosione della fabbrica Adler Plastic di Ottaviano (Napoli). Lo si apprende dal sindaco del comune vesuviano, Luca Capasso giunto sul luogo dell’esplosione poco dopo il boato, e da fonti del Comando provinciale dei carabinieri.

Secondo un primo bilancio, quindi, le persone coinvolte nell'esplosione della fabbrica di Ottaviano (Napoli) sono tre: un ferito grave portato nell’ospedale di Nola, un altro, ferito lievemente, AL Cardarelli di Napoli, e la persona deceduta.

Aveva riaperto ieri, per effetto dell’ultimo decreto governativo, la Adler di Ottaviano (Napoli), dove oggi, poco prima delle 16, è avvenuta un’esplosione nella quale una persona è deceduta e sono rimasti feriti due dipendenti, uno dei quali in maniera grave. Secondo alcuni testimoni lo scenario che si è presentato è apocalittico ed alcuni dipendenti, usciti indenni dalla fabbrica che produce plastica e gomma, ipotizzano che ad esplodere sia stata una bombola di gas presente nello stabilimento per le lavorazioni.

La fabbrica di Ottaviano (Napoli) dove è avvenuta l'esplosione, come detto, aveva riaperto ieri e si stavano effettuando i turni con personale ridotto per il distanziamento nei luoghi di lavoro (video Facebook).

Esplosione in fabbrica a Ottaviano (Napoli): in frantumi vetri zona, nube nera - «Abbiamo cercato di rianimarlo, ma non ci siamo riusciti». È quanto racconta Luca Capasso, sindaco di Ottaviano (Napoli), tra i primi ad arrivare, insieme con i carabinieri, davanti alla fabbrica Adler Plastic, interessata da una violenta esplosione nella quale una persona è morta e altre due sono rimaste ferite (una delle quali in maniera grave).

«Quando sono arrivato ci siamo trovati di fronte ad uno scenario orribile - aggiunge Capasso sindaco di Ottaviano (Napoli) - abbiamo cercato di rianimare la persona a terra. Ma non ci siamo riusciti. Mezzo capannone è andato distrutto dall'esplosione, c'era fumo ovunque. Ma ora l'aria è tornata respirabile. Forse il vento ha aiutato».

Davanti alla fabbrica è arrivato anche il personale dell’Arpac e dell’Asl per i rilievi. La Adler produce componentistica in plastica e gomma. L’esplosione ha fatto tremare i vetri in molti comuni del Vesuviano, mandando in frantumi le vetrate di abitazioni della zona circostante e del centro cittadino. La colonna di fumo nero era visibile a diverse decine di chilometri di distanza dal luogo dell’esplosione. In alcuni comuni i sindaci hanno invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse per evitare un’eventuale intossicazione dai fumi prodotti dallo scoppio, come il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, che ha chiesto ai concittadini anche di evitare spostamenti verso Ottaviano (Napoli).