Coronavirus, TikTok lancia adesivo per donazioni Covid-19

ROMA - Per sostenere la lotta al Coronavirus, l'applicazione TikTok lancia un adesivo per le donazioni con cui da oggi si può contribuire a raccogliere fondi a favore di organizzazioni in campo contro l'epidemia Covid-19. Gli «Sticker Donazione» sono al momento disponibili in Usa, Regno Unito, Francia, Germania e Italia.

In Italia a inaugurare la nuova funzionalità è la Croce Rossa italiana, cui TikTok fa sapere di aver donato nelle ultime settimane 440mila mascherine e 50mila paia di guanti protettivi per l'emergenza Coronavirus. TikTok, si legge ancora in una nota, raddoppierà tutte le donazioni effettuate per il Covid-19 da parte degli utenti tra il 27 aprile e il 27 maggio 2020.

Il funzionamento degli sticker è semplice: chi crea un video da condividere su TikTok, oppure trasmette in diretta, può aggiungere l'adesivo al suo filmato, selezionando l'organizzazione benefica che vuole sostenere per la pandemia Coronavirus. Chi guarda il video dovrà solo toccare l'adesivo per poter fare una donazione senza uscire dalla app. Le donazioni per il Covid-19 sono abilitate dalla piattaforma di raccolta fondi Tiltify.

Alcuni creator popolari su TikTok - da Cecilia Cantarano a Martina Socrate e Daniele Davì - sosterranno l'iniziativa per la lotta al Coronavirus Covid-19, che il 2 maggio avrà anche il supporto di Chiara Ferragni (video TikTok - @crocerossa).