Nunzia De Girolamo, «Io sono del Sud... » secondo video

Dopo le dichiarazioni di Vittorio Feltri, prosegue la challenge lanciata da Nunzia De Girolamo «Io sono del Sud... e non mi sento inferiore».

Nunzia De Girolamo pubblica su Facebook il secondo video in due giorni in «risposta» a Vittorio Feltri e scrive: «IO SONO DEL SUD E NON MI SENTO INFERIORE! Il video lanciato due giorni fa ha avuto milioni di visualizzazioni: sono e siamo senza parole, davvero! Sui social abbiamo lanciato la challenge #iosonodelSud alla quale migliaia di voi hanno risposto! In questo video ho raccolto alcuni vostri contributi. Un grazie speciale a La Mia Routine - Daniele Ciniglio, Luca Sardella, Matty il Biondo, Federico Quaranta, Serena Grandi. CONDIVIDI PER DIFFONDERE» (video Facebook - @nunziadegirolamo.ufficiale).