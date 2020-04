Vittorio Feltri attacca di nuovo il Sud in tv: «I meridionali sono inferiori»

«I meridionali sono inferiori» così ha esordito ieri sera in tv, il direttore di Libero Vittorio Feltri, ospite della trasmissione di Rete 4 Fuori dal coro condotta da Mario Giordano.

Il giornalista parlando dei meridionali e dei delicati rapporti tra Nord e Sud in questo particolare momento storico del nostro Paese, ci ha tenuto a precisare che a suo modo di vedere i cittadini del Mezzogiorno provano invidia nei confronti dei settentrionali. Una sorta di complesso di inferiorità, come ha precisato successivamente. Pur non credendo nei suddetti “complessi”, Feltri ha però chiosato con un esplicito punto di vista: «Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. Molta gente che è nutrita da un sentimento di invidia, rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità ma credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori».

Durante l'intervista Giordano ha chiesto a Feltri se nei confronti della drammatica situazione in Lombardia a causa del Coronavirus ci sia stato “un po’ di accanimento“, una sorta di “godimento per i primi della classe che stanno male”. Una domanda provocatoria alla quale Feltri ha risposto senza tanti giri di parole: secondo il direttore di Libero, infatti, è evidente che ci siano persone che stanno godendo per la situazione della Lombardia.

Una frase che ha messo in imbarazzo persino Giordano, conduttore della trasmissione, che ha bonariamente rimproverato il collega: “Adesso me li fa arrabbiare davvero”.

Feltri purtroppo non è nuovo ad uscite del genere nei confronti del Sud. Parlando sempre del Coronavirus, infatti, il giornalista in un recente articolo su Libero aveva parlato di “brutta fine meritata” per i meridionali.

Immediate sono state le reazioni social, non solo dai connazionali del Sud. Su change.org è partita anche una petizione per chiedere la radiazione di Vittorio Feltri dall’Ordine dei giornalisti.