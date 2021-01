Bancarotta fraudolenta, a Gioia del Colle un imprenditore ai domiciliari e un altro interdetto

La Guardia di Finanza di Gioia del Colle (Ba) ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di due imprenditori, rispettivamente amministratore di fatto e prestanome di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita nel 2019, con sede operativa a Gioia del Colle e operante nel settore della commercializzazione all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari.

Il vero dominus della società è stato posto agli arresti domiciliari, mentre nei confronti dell'amministratore di diritto, prestanome o 'testa di legno', è stata applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche o imprese per la durata di un anno.

L'attività di indagine ha tratto origine da una verifica fiscale condotta nel 2018 che ha consentito di rilevare plurime omissioni in materia tributaria ed il conseguente accumulo di debiti nei confronti dell'Erario, che hanno determinato il dissesto finanziario della società fino a provocarne il fallimento. Gli amministratori sono risultati responsabili, in concorso tra loro, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria in ragione degli ingenti debiti tributari maturati per oltre 1.600.000 euro nonché dell'occultamento delle scritture contabili.

L'amministratore di diritto della società, gravato da plurimi precedenti penali e ritenuto fiscalmente pericoloso, nel mese di giugno 2020, è stato già destinatario della misura di prevenzione antimafia del sequestro dei beni per un valore di circa 2,5 milioni di euro, poiché non giustificati dai redditi dichiarati.