Regionali Puglia, Emiliano verso la vittoria bis contro Fitto. «Ho avuto paura di perdere. A Renzi? Non ho nulla da dire»

BARI - Michele Emiliano continua la sua corsa in avanti per le regionali in Puglia. È quanto emerge da proiezioni e primi dati relativi alle elezioni regionali. Stando ai dati, nonostante per l'europarlamentare Raffaele Fitto la strada verso la riconquista dello scranno di presidente di Regione sembrava spianata, nelle ultime settimane e anche nelle ultime ore si è assistito a un lento ma inarrestabile recupero del presidente uscente Emiliano.

«È stata una battaglia dura: non lo nego, ho avuto paura di perdere contro Raffaele Fitto un avversario competente, bravo e capace di fare campagna elettorale. A Renzi? Non ho nulla da dire», così ha commentato Michele Emiliano.

«Volevo ringraziare tutto il popolo pugliese per una straordinaria prova di democrazia. Casa per casa, città per città, abbiamo spiegato a tutti perché è stato necessario salvare un processo politico che dura da 15 anni. Oggi non è il primo giorno di autunno ma è ancora primavera, una primavera che appartiene a tutti coloro che hanno dato una mano e sono tanti. Vedrete poco alla volta quanta gente ha dato una mano e quanto è stato importante essere uniti», ha aggiunto. «Voglio ringraziare tante di quelle persone che non so da dove cominciare, ma sicuramente Antonio, Francesco e Marco che sono con me da tanto tempo e non mi hanno mai mollato e sostenuto nei momenti più difficili. Il popolo pugliese ci ha anche perdonato le cose che avremmo potuto fare meglio. Siano consapevoli di avere tante cose da fare. Grandissima umiltà e voglia di andare avanti, ma siamo consapevoli che la Puglia non ha piegato la schiena e sta continuando il suo cammino». «La Puglia è il luogo più importante per l’elaborazione politica. Cerchiamo lo spunto per capire come poter rendere migliore anche l’Italia. La Puglia ce la fa».

In Puglia (in particolare) in base alla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai (la copertura del campione è del 26%), il presidente uscente e candidato del centrosinistra Michele Emiliano è al 46,8% e il candidato del centrodestra Raffaele Fitto è al 38%. La candidata M5s Antonella Laricchia è al 10,7%, Ivan Scalfarotto di Italia Viva, invece, 2,3%.

Segui con noi la diretta dal comitato elettorale di Michele Emiliano.