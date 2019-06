Cerignola, schiaffi a commessa e rapina in gioielleria: presi in 3

La polizia di Cerignola (Fg) ha arrestato un uomo del luogo, e una coppia di Torino indiziati in concorso per rapina aggravata. Il provvedimento è scaturito da un'intensa attività investigativa diretta dalla Procura di Foggia. Lo scorso 8 marzo un uomo e una donna, dopo essere entrati in una gioielleria del Comune foggiano hanno finto di essere interessati all'acquisto di alcuni articoli, e poi hanno minacciato e schiaffeggiato la commessa. Poco dopo un terzo malvivente armato di taser (storditore elettrico) ha fatto irruzione nella gioielleria e insieme ai due si è impossessato di tantissimi ori, per poi darsi alla fuga su un'auto guidata da un quarto uomo non ancora identificato. I due uomini sono stati condotti in carcere, la moglie è ai domiciliari a Torino perché madre di 4 bimbi piccoli.