Alice e Il Sindaco

Un film di Nicolas Pariser con Fabrice Luchini e Anaïs Demoustier. Dal 6 febbraio 2020 al cinema.

A qualche mese dalle elezioni municipali, il sindaco di Lione non ha più idee. Dopo trent'anni di vita politica è come svuotato. In suo soccorso, l'entourage comunale recluta Alice Heimann che riesce a rigenerare la capacità di pensare del sindaco e la visione necessaria all'azione politica.